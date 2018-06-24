Diğer
Kategoriler

Gelinliğiyle oyunu kullandı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde yaşayan ve düğünü seçim gününe denk gelen Esra Hanedar, kuaförden sonra gelinliği ile sandık başına gitti.

Gelinliğiyle oyunu kullandı

24 Haziran 2018 12:46

Gelin Esra Hanedar, düğün törenleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için gelinliğiyle sandık başına giderek oyunu kullandı. Gelen Hanedar'ın akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesinde kuaförden çıktıktan sonra akrabaları ve arkadaşları ile birlikte oyunu kullanması vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu. 

Domaniç Ortaokulu'ndaki 1006 numaralı sandıkta oyunu kullanan gelin Esra Hanedar, “Düğün törenimiz öncesinde Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için oyumu kullandım. Bizim için unutulmaz bir an oldu. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun” dedi.  

Tamer Yiğit
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç