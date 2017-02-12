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Gelinlik Fuarı, 10 yılda 10 kat büyüdü

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, IF Wedding Fashion İzmir-11.Uluslararası Gelinlik,Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın gördüğü ilgiden son derece memnun olduklarını belirterek, “2007 yılında 4 bin metrekarelik alanda kurulan fuar bu yıl 40 bin metrekarede kuruldu' dedi.

Gelinlik Fuarı, 10 yılda 10 kat büyüdü

12 Şubat 2017 14:49

İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, IF Wedding Fashion İzmir-11.Uluslararası Gelinlik,Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın gördüğü ilgiden son derece memnun olduklarını belirterek, “2007 yılında 4 bin metrekarelik alanda kurulan fuar bu yıl 40 bin metrekarede kuruldu.

Üyelerimiz gönüllerini verdi, bu başarı onların desteği olmasaydı sağlanamazdı. Her 4 katılımcıdan biri odamızdan teşvik aldı. Kentimizin yüz akı fuarlarından olan fuarı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bu yıl 11’incisi düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir-11.Uluslararası Gelinlik,Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nı ziyaret ederek firmalarla görüştü, onların talep ve değerlendirmelerini aldı. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş; fuarda gelinlik, damatlık, abiye giyim, abiye ve gelinlik kumaş ve aksesuarlarının sergilendiğini belirterek, “Gelinlik tasarımdan üretime kadar kentimizin çok iddialı ve başarılı olduğu sektörlerden birisi. Bu nedenle fuara büyük önem veriyoruz” diye konuştu. Bu yıl fuarın 2. kez Gaziemir’deki fuar alanında düzenlendiğini ve fuarın kapladığı alanın daha da büyüdüğünü belirten Demirtaş, “2007 yılında 4 bin metrekarelik alanda kurulan fuar bu yıl 40 bin metrekarede kuruldu. Yani fuar 10 yılda 10 kat büyüdü. Geçtiğimiz yıl 198 olan katılımcı sayısı da 227’ye yükseldi” ifadelerini kullandı.

İTO'dan teşvik

11 yıldır fuara teşvik verdiklerini belirten Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kentimizin en başarılı fuarlarından birisi. Artık fuarın başarası öyle bir noktaya geldi ki yabancı firmalar hiçbir organizasyon ya da davet olmadan fuara geliyorlar. Yabancı alıcıların takviminde sağlam bir yer edindi. Yeni fuar alanı ile daha da büyüme oldu. 11 yıllık teşvikimizden sonra bu seneye mahsus olmak üzere üyelerimizin 30 metrekareye kadar stant bedelini de biz ödüyoruz. 58 üyemiz de teşvik almak için başvurdu. Yani fuara katılan her 4 firmadan birisi odamızdan teşvik alıyor."

"Kentimizin yüz akı"

Fuarda görüştükleri firmaların ve üyelerin fuardan son derece memnun olduğunu söylediklerini aktaran Demirtaş, şöyle konuştu: “Pek çok üyemiz şimdiden gelecek yıl için daha büyük yer istediklerini belirtiyorlar. İran’dan İtalya’ya, Ürdün’den Almanya’ya kadar dünyanın pek çok ülkesinden gelen alıcılarla görüşüp iş bağlantıları yapmışlar. Son derece başarılı bir fuar. Tabii ki bunun için İzmir’in yeni ve modern fuar alanına kavuşmasını sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na ve İZFAŞ Yönetimi’ne teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da kentimizin yüz akı fuarlarından IF Weeding’i etkin olarak desteklemeye devam edeceğiz.”

Etiketler: damatlık, fuar, gelinlik


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