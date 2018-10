Gelişen turizm sektörüne yatırımlar sürüyor

1972 yılından bu yana ülkenin dört bir yanında; sağlıktan elektroniğe, enerjiden inşaata çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Türkiye'nin öncü kuruluşlarından Can Holding, turizm sektöründe de yatırımlarına devam ediyor. Holding, bünyesinde bulunan ve sezonda yüzde 95'lik doluluk oranını yakalayan oteller zincirine yenilerini katmaya hazırlanıyor.

Yapılan duyuruya göre Golden Hill markasıyla turizm sektöründe faaliyet gösteren Can Holding, İstanbul Vatan Caddesi'nde inşaatı tamamlanmak üzere olan 5 yıldızlı otelini altı ay içerisinde yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunmayı planlıyor. 8 bin 730 metrekare alan üzerine kurulu olan lüks otel 300'ye yakın yatak kapasitesine sahip olacak. Misafirlerini evinde hissettirmenin amaçlandığı otelde kapalı havuz, hamam ve saunanın yanı sıra; bireylerin ve şirketlerin çok amaçlı olarak kullanımına sunulacak konferans salonu, balo salonu ve yemek salonu bulunacak.

Yüzlerce kişi için ek istihdam

Yerli - yabancı birçok girişimcinin yatırımlarını dondurduğu ve ertelediği bu dönemde Türkiye'nin potansiyeline inandıklarını belirten Can Holding Turizm Grup Başkanı Mehmet Can bu çerçevede holding olarak üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ve ellerini taşın altına koyarak gerçekleştirdikleri dev yatırımlarla turizm alanında da ek istihdam oluşturup ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını iletti. Açıklamada görüş bildiren Mehmet Can ayrıca ekonomik olarak ülkemizin kritik bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bacasız fabrika olarak bilinen turizm alanında yaptığımız yatırımlarla bizim de çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. İstanbul ve Ağrı Doğubeyazıt'ta 7 otelle hizmet veren holdingimiz, Vatan Caddesi'nde inşaatı tamamlanmak üzere olan otelimizin dışında 5 yıldızlı lüks bir oteli daha çok yakında bünyemize katacağız. Devir işlemlerinde son aşamaya girildi. Daha önce de söylediğim gibi Türkiye ürettikçe büyüyen bir ülke. İmkanlar dahilinde yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmek istiyoruz. Yeni otellerimizle birlikte misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.