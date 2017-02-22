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Gelişim Koleji 74-91 Sakarya Büyükşehir Belediyesi |TBL kupası

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Federasyon Kupası final grubu maçlarının ilkinde Gelişim Koleji ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Mücadeleden 91-74 galip ayrılan Sakarya ekibi ilk yarı finalist oldu.

Gelişim Koleji 74-91 Sakarya Büyükşehir Belediyesi |TBL kupası

22 Şubat 2017 20:33

Edip Buran Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ve bulduğu sayılarla bir anda aradaki sayı farkını açan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ilk periyotu 29-9 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren ve sayı bulmaya devam eden Sakarya ekibi, devreye 53-32 önde girdi. Maçın 3. periyotunda ise her iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Bu periyotu da Sakarya Büyükşehir Belediyesi 71-53 önde bitirdi. Maçın son periyotu ise idman havasında geçti. Bu periyotta da her iki takımda karşılıklı sayılar bulurken, eski milli oyuncu Kerem Gönlüm'ün de bulunduğu Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçı 91-74 yenerek, ilk yarı finalist oldu.

Salon: Edip Buran
Hakemler: Tahsin Kuzu xx, Ayhan Baykara xx, Hüseyin Çelik xx
Gelişim Koleji: Josh Parker xxx 28, Hüseyin Kandemir x 8, Hasan Rizvic xx 10, Berkay Kansu xx 13, Fatih Eravcı x 8, Alperen İşçi x 7
Sakarya Büyükşehir Belediyesi: Alper Saruhan x 9, Can Akın x 7, Tufan Önen x 6, Yiğitcan Turna xxx 17, Kris Kayl Yanku x 2, Hakan Yapar x 4, Charles Jackson xxx 15, Calvin Harris x 6, Kerem Özkan x 1, Kerem Gönlüm xx 12, Tunahan Dikmen xx 12
1. Periyot: 9-29 (Sakarya Büyükşehir Belediyesi lehine)
Devre: 53-32 (Sakarya Büyükşehir Belediyesi lehine)
3. Periyot: 71-53 (Sakarya Büyükşehir Belediyesi lehine)

Koray Ünlü 

 

Etiketler: Gelişim koleji, Sakarya Büyükşehir Belediyesi


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