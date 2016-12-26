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Geliştirilmiş İHA’lar terör örgütünün kabusu olacak

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, ANKA-S İHA sisteminin hâlihazırda sahip olduğu kabiliyetlere ilave olarak uydu üzerinden kontrol, telsiz rölesi, kriptolu veri linki, milli uçuş kontrol bilgisayarı ve yüksek çözünürlüklü milli tasarım EO/IR kamera özelliklerini içereceğini açıkladı.

Geliştirilmiş İHAlar terör örgütünün kabusu olacak

26 Aralık 2016 19:41

Bu kapsamda 10 adet İHA ve ilgili yer sistemlerinin 2017 yılında başlayacak teslimatlarının 2018 yılında tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin havadan keşif, gözetleme, hedef teşhis ve tespit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmekte olan ANKA İnsansız Hava Aracı (İHA) sisteminin seri üretimine yönelik sözleşmenin TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. arasında 25 Ekim 2013 tarihinde imzalandığını hatırlattı. Yapılan açıklamada, bu kapsamda 23 bin feet irtifada 18 saat görev yapabilecek olan ANKA-S İHA sisteminin hâlihazırda sahip olduğu kabiliyetlere ilave olarak uydu üzerinden kontrol, telsiz rölesi, kriptolu veri linki, milli uçuş kontrol bilgisayarı ve yüksek çözünürlüklü milli tasarım EO/IR kamera özelliklerini içereceği kaydedildi. Açıklamada, sözleşme kapsamında 10 adet İHA ve ilgili yer sistemlerinin 2017 yılında başlayacak teslimatlarının 2018 yılında tamamlanmasının planlandığı ve halihazırda kalifikasyon sürecinin devam ettiği belirtildi.

(İlker Turak / İHA)

Etiketler: ANKA S İHA, Savunma Sanayii Müsteşarlığı


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