Maliye Bakanı Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı üzerine sunum yaptı.

Ağbal, tasarının ekonomide kamu idarelerinin uygulamalarında veya kamu hizmetlerinin sunumunda zaman zaman ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar, problemler, durumlar karşısında vatandaşa yeni imkanlar getirmek amacıyla yapıldığını belirterek, “Sayın Başbakanımızın EKK Toplantısının akabinde ekonomiyle ilişkin kararları açıklayan demeci olmuştu. Bu yasa tasarısıyla hükümet olarak açıklamış olduğumuz yeni kararların yasal düzenleme boyutunu hayata geçirmiş olacağız. İşletmelerimizin krediye erişimini sağlamak, piyasalar özellikle reel sektörün kredi alma imkanlarını genişletmek amacıyla düzenleme yapıyoruz bu tasarıda. Kredi garanti fonu yaklaşık 20 milyara kadar bir kredi garanti fonu limiti bankalara verebilmektedir. Yapmak istediğimiz yasal düzenlemede 2 milyar liralık olan limiti, 25 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu suretle işletmelerimize bu düzenleme sonrasında 250 milyar liralık kredi hacmini de oluşturmuş olacağız. Bu da ekonomide reel sektörün canlanması, kredi imkanlarının arttırılması, kredi piyasalarının geliştirilmesi anlamında önemli bir düzenleme olacaktır diye düşünüyorum” diye konuştu.

“OCAK ŞUBAT VE MART AYLARINA İLİŞKİN ÖDEMELERİ GEREKEN PRİM TUTARLARINI EKİM KASIM VE ARALIK AYLARINDA ÖDEYECEKLER"

"Küçük ve orta ölçekli işletmelerin başta olmak üzere hem nakit ihtiyaçlarına katkı sağlamak, hem de özellikle içinde bulunduğumuz koşullarla işletme sermayelerine destek olmak amacıyla Ocak şubat ve mart aylarına ilişkin sosyal güvenlik prim ödemelerini Ekim Kasım Aralık’a çekecek bir düzenleme yapıyoruz" ifadesini kullanan Ağbal, "Bu düzenleme neticesinde asgari ücret desteğinden yararlanan işletmelerimiz belli tutara kadar olan prim ödemelerini herhangi bir faiz alınmaksızın, Ocak Şubat ve Mart aylarına ilişkin ödemeleri gereken prim tutarlarını Ekim Kasım ve Aralık aylarında ödeyecekler. Dolayısıyla 6 aylık erteleme imkanı getiriyoruz. Bu sayede asgari ücret desteğinden yararlanan işletmelerimiz bu aylara ilişkin yükümlülükleri, bu tutarda azalmış olacak. Bu da işletmelerimize önemli bir nakit imkanı sağlayacak diye düşünüyorum. Burada önemli olan bu erteleme nedeniyle herhangi bir faizin alınmamış olması” açıklamasında bulundu.

2017 yılında özel sektör yatırım harcamalarını teşvik etmek amacıyla mevcut teşvik sisteminde 2017 yılına dönük olarak bir düzenleme yapıldığını da bildiren Ağbal, indirimli kurumlar vergisi uygulaması ve KDV iadesi uygulaması olduğunu hatırlatarak, “Burada yapmış olduğumuz düzenlemeyi sadece imalat sanayinde yatırım yapacak teşvik belgeli yatırımlar için getiriyoruz. Bu düzenlemeyi hayata geçirdiğimizde özel sektörün imal sektöründe yatırım yapan özel sektörün 2017 yılında bu kapsamdaki yatırım harcamalarına hız vereceğini ümit ediyoruz. Bu kapsamda gerçekten önemli teşvikler getiriyoruz. Her teşvik belgesinde yatırıma katkı oranı ve yatırıma katkı tutarı var. Burada yapmış olduğumuz düzenlemeyle imalat sektörüne yapılacak yatırım harcamalarında 15 puan yatırıma katkı oranını arttırıyoruz. Bir teşvik belgeli yatırımcı 2017 yılında imalat sektöründe yatırım yapıyorsa, normalde 100 milyarlık yatırım yaptığında 40 milyon lira indirim kurumlar vergisi elde edebilecekken şimdi onu yüzde 15’e arttırıyoruz. 40 milyon yerine 55 milyon lira yaklaşık 15 milyon ilave kurumlar vergisinden indirim hakkı getiriyoruz. 2017 yılında yapılacak yatırım harcamalarında asgari tutarın oranını 0 indiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“50 MİLYON LİRANIN ALTINDA OLSA BİLE KDV İADESİNİN UYGULANMASI MÜMKÜN HALE GELİYOR"

KDV iadesi düzenlemesiyle ilgili konuşan Ağbal, şunları kaydetti:

“İmalat sektöründe yatırım teşvik belgesine sahip yatırımcılar 2017 yılında yapmış oldukları inşaat yatırımları nedeniyle yüklendikleri ancak mahsup yoluyla indirim konusu yapamadıkları KDV’leri iade yoluyla alabilecek. Mevcut sistem buna imkan vermiyor. 500 milyonun üzerindeki sabit sermaye yatırımlarına sahip teşvik belgeli yatırımlarda KDV iadesi imkanı vardı. En son bir düzenleme yaptık. 500 milyonluk tutarı 50 milyon liraya indirme konusunda yetki almıştık. Burada yaptığımız düzenleme 50 milyon liranın altında olsa bile KDV iadesinin uygulanması mümkün hale geliyor. Eğer teşvik belgeli yatırımın sabit sermaye tutarı 50 milyonun üzerindeyse bu teşvik belgesi kapsamında yapılacak inşaat işlerinde 6 ayda bir KDV iadesi alabilecek. 50 milyon liranın altındaysa bu durumda 2017’nin tamamında indirim konusu yapamadığı tutarları 2018 Ocak ayında gelip indirimi konusu yapabilecek.”

“ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ UYGULAMASINA 2017’DE DEVAM EDİLECEK"

"EKK çerçevesinde olmamakla beraber bu yasada düzenlediğimiz önemli konulardan bir tanesi de asgari ücret desteği uygulamasına 2017’de devam edecek şekilde bir yasal düzenleme getiriyoruz" diyen Bakan Ağbal, "2016 yılında asgari ücretteki artıştan dolayı işletmelerimize asgari ücret desteği uygulamamız vardı. Biz bunu 2017 yılında da devam ettireceğiz. Bu konuda yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu desteğin 2017 yılında da verilebilmesine ihtiyaç sağlıyor” şeklinde konuştu.

Bakan Ağbal, KOBİ’lerin birleşmesine ilişkin, birleşen iki şirketin KOBİ olursa imalat sektöründe faaliyet gösterirse bu birleşmenin olduğu dönem dahil 3 dönem indirimli kurumlar vergisi uygulaması getirildiğini ifade etti.

“GEMİ VE YATLAR ÜZERİNDEKİ YILLIK HARÇ UYGULAMASINI KALDIRIYORUZ"

Gemi ve yatlara ilişkin yasal düzenlemelerle ilgili ise Ağbal, şöyle konuştu:

“Çok sayıda gemi ve yatın aslında vatandaşlarımız tarafından sahip olunmasına rağmen yabancı bayraklı olarak denizlerimizde bulunduğunu biliyoruz. Bu

gemi ve yatlar üzerindeki vergisel yükler nedeniyle vatandaşlarımızın yabancı bayraklı gemi ve yat edinim yolunu seçmiş olmaları. Vatandaşlarımız tarafından halihazırda sahip olunan veya ilerde sahip olunacak gemi ve yatlar üzerindeki çeşitli vergi uygulamalarını değiştiriyoruz. Gemi ve yatlar üzerindeki yıllık harç uygulamasını kaldırıyoruz. Gemi ve yatlar üzerinde damga vergisi, harç, banka sigorta muameleleri vergisi gibi vergileri de kaldırıyoruz. Bu maliyet farklılığı vatandaşlar tarafından yurtdışından almayı cazip hale getiriyor. Yapmış olduğumuz düzenlemeyle almış olduğumuz bir vergiden vazgeçiyor değiliz, zaten almadığımız bir vergiden sadece ve sadece gemi ve yatları millileştirmek adına vazgeçiyoruz. Yıllık harcı kaldırıyoruz. Gemi ve yatların Türkiye’ye getirilmeleri şartıyla gemi siciline kaydettirmeleri şartıyla veraset intikal vergisi ve ithal nedeniyle alınması gereken vergilerden vazgeçiyoruz. Ulaştırma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı olarak düzenleme yaptık. Düzenlemeyle Türkiye’deki gemi ve yat edinimiyle, sahipliği üzerindeki yükleri dış ülkelerle aşağı yukarı benzen hale getirmek suretiyle bu gemi ve yatların millileşmesine katkı sağlamış olacağız.”

Tasarıda farklı ekonomik ihtiyaçlar çerçevesinde yapılan düzenlemeler de bulunduğunu söyleyen Bakan Ağbal, “Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun toplantı sayısının mevcut yasada banka meclisinin toplantı sayısına paralel bir şekilde her ay 1 defa olmak üzere düzenlemiş durumda. Burada Merkez Bankasının talebi doğrultusunda yapılan düzenlemeyle yılda en az 8 defa olmak üzere tamamen banka yönetiminin kararına bağlı bir toplantı düzeni oluşturması amaçlanmıştır” dedi.