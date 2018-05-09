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Geminin çarptığı tarihi yalıdaki yeniden yapım çalışmaları havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı’nda bir yük gemisinin çarparak hasar verdiği tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nın yeniden yapım çalışması başladı. Çalışmalar havadan görüntülendi.

Geminin çarptığı tarihi yalıdaki yeniden yapım çalışmaları havadan görüntülendi

09 Mayıs 2018 15:56
Geminin çarptığı tarihi yalıdaki yeniden yapım çalışmaları havadan görüntülendi - Tıkla İzle

İstanbul Boğazı’nda 7 Nisan tarihinde ‘Vitaspirit’ adlı yük gemisi, tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı. Kazanın ardından yalıda büyük hasar meydana gelmişti. İstanbul 6 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, büyük hasar gören yalıyla ilgili hazırladığı raporda, yalının yeniden ihya edilmesi kararını verdi. Yalı sahiplerinin, yalının yıkılarak tarihi özelliğini kaybetmesini istemediklerini belirtmeleri üzerine yalıyı kurtarmak için "Askılama" yöntemi yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda tarihi yalıda yeniden yapım çalışmaları başladı. Askılama yöntemiyle tarihi eserlerin sökülüp yeniden yerine monte edilmesi planlanırken, yalının boğaza kaymasının da engellenmesi hedefleniyor. Projeye göre, yalının büyük hasar gören ön tarafının yıkılması için çalışmalar başladı. Çalışmalar havdan görüntülendi.  

Mustafa Biçer
 

 

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