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Gemlik'te sandal battı: 3 ölü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde kiraladıkları sandalın batması sonucu 3 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Gemlikte sandal battı: 3 ölü

13 Kasım 2016 17:11
Gemlik'te sandal battı: 3 ölü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesinde 23 yaşındaki Yaşar Başkal, dün gece arkadaşları ile gezmek için sandal kiraladı. Kiraladıkları sandalla denize açılan Başkal, Süleyman Demir (46) ve Abdullah Lenkci (35) kısa süre sonra alabora olan sandaldan denize düştü. Fırtına sebebiyle parçalanan sandalın parçaları sahile vururken, 3 kişinin cesedine ise Gemport Limanlar bölgesinde ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar tarafından denizden çıkartılan cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla alakalı soruşturma devam ediyor. 

Hurşit Topal
BURSA 


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