Edinilen bilgiye göre, Gemlik ilçesinde 23 yaşındaki Yaşar Başkal, dün gece arkadaşları ile gezmek için sandal kiraladı. Kiraladıkları sandalla denize açılan Başkal, Süleyman Demir (46) ve Abdullah Lenkci (35) kısa süre sonra alabora olan sandaldan denize düştü. Fırtına sebebiyle parçalanan sandalın parçaları sahile vururken, 3 kişinin cesedine ise Gemport Limanlar bölgesinde ulaşıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar tarafından denizden çıkartılan cesetler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

Hurşit Topal

BURSA