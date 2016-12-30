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Gemlik’te uyuşturucu baskını

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucuya yönelik operasyonlarını sürdürüyor.


30 Aralık 2016 12:43

Edinilen bilgiye göre, Balık Pazarı Mahallesi'nde yapılan operasyonda Mehmet A. (65) gözaltına alınırken, 85 gram selvi olarak tabir edilen uyuşturucu maddeye el konuldu. Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü kısa dönemde 13 uyuşturucu satıcısını yakalamış oldu. Gemlik Asayiş Büro ekipleri tarafından bir süredir takip edilen ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Mehmet A.'yı izlemeye başladı. Balık Pazarı Mahalles'inde muhtar eşliğinde dairesine yapılan baskınla zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının heyecandan astım krizi tutup nefes almakta zorlanınca, kendisine yardım yine polisten geldi. Nefes almakta zorlanan ve tıkanan zanlıya astım tedavisinde kullanan hava tabir edilen ilaç verildi.

İlacın verilmesi ile kendine gelen zanlı, ilk ifadesi alınmak üzere Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.  

Hurşit Topal
BURSA 


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