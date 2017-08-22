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Genç futbolcu formasıyla son yolculuğuna uğurlandı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Yunusemre Belediyespor’un genç futbolcusu Samet Algu, memleketi Manisa’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze töreninde genç futbolcunun tabutunun üzerine mavi-beyazlı forması konuldu.

Genç futbolcu formasıyla son yolculuğuna uğurlandı

22 Ağustos 2017 19:24

Manisa’da spor camiası, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yunusemre Belediyespor’un 25 yaşındaki futbolcusu Samet Algu’nun trafik kazasında hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyor. Afyonkarahisar-İzmir karayolu asri mezarlık yakınlarında dün gece meydana gelen kazada, Samet Algu yönetimindeki 45 EK 160 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Ahmet Akbaş kullandığı (23) 03 RC 400 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı. Kazada Algu, Akbaş ve Sadık Çalış (26) ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırılan Algu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

2 AY ÖNCE BABA OLMUŞTU

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yunusemre Belediyespor’da forma giyen Samet Algu’nun geçtiğimiz yıl Merve Algu ile dünya evine girdiği ve henüz 2 ay önce baba olduğu öğrenildi. Öte yandan, Algu’nun yanında kazada ağır yaralanan Sadık Çalış’ın ise takımın masörü olduğu öğrenildi.

TABUTUNUN ÜZERİNE FORMASI KONULDU

Talihsiz futbolcu için Şeyh Fenari Camisi’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, belediye başkan yardımcıları, takım arkadaşları ve sevenleri katıldı. Cenaze töreni öncesi Algu ailesine taziyelerini ileten Başkan Çerçi ve Kulüp Başkanı Alkan, başarılı ve sevilen bir futbolcuyu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. Genç futbolcu Algu’nun tabutunun üzerine yeşil sahada giydiği mavi-beyazlı forması konulurken, cenaze töreninde annesi Selma, babası Osman ve kardeşi Melih ayakta durmakta zorlandı. Algu’nun geçen yıl dünyaevine girdiği eşi Merve Algu ise cenazede uzun süre gözyaşı döktü. Acılı eş Merve Algu, yakınlarının kollarında ayakta durdu. Kılınan cenaze namazının ardından genç futbolcunun naaşı omuzlara alınarak Kırtık Mezarlığına defnedildi.

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ 


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