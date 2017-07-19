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Genç girişimciler akıllı ürünlerle hastaları ve bebekleri koruyacak

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde 4 öğrenci, TÜBİTAK desteğiyle yaptıkları projelerle, bebekleri ve hastaları koruyacak. Girişimci öğrenciler, projeleriyle Türkiye'de giyilebilir teknolojinin sektörleşmesine de katkı sunmayı amaçlıyor.

Genç girişimciler akıllı ürünlerle hastaları ve bebekleri koruyacak

19 Temmuz 2017 09:54

‘Giyilebilir Teknoloji’ projesi ile TÜBİTAK’tan iki farklı destek alan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri Nuriye Akın, Özlem Ağan, Gülsüm Gürcan ve İkram Halıcı, ‘akılı zıbın’ projesi ile bebekleri, ‘akılı bileklik’ projesi ile de hastaları koruyacak çözümlere imza atacaklar.

Türkiye’de ‘giyilebilir teknoloji’ alanında çalışmalar olmadığını fark ederek bu alana yoğunlaşan ve daha öğrenci iken Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) desteğiyle kendi şirketlerini kuran genç girişimciler, yıkanabilir elektronik kartlar ve devrelerle tasarladıkları kıyafetler sayesinde yaşamı kolaylaştırıyor.

“Kadınlar yalnızca hamur işi yaparak para kazanmasın”

Türkiye’de bu alanda sektör oluşturup, kadınlara eğitim vererek katma değeri yüksek ürünler üretmeyi amaçladıklarını dile getiren gençler, “Türkiye’de giyilebilir teknoloji denince akla yanıp sönen ayakkabılar ya da çocukların giydiği renk değiştiren giysiler geliyor. Biz ise bu teknolojiyi sağlık amaçlı kullanabileceğimiz ürünlerde değerlendireceğiz. Biz kadınların yalnızca hamur işi yaparak ya da örgü örerek para kazanmasını istemiyoruz, daha innovatif ürünlerle para kazanmasını istiyoruz. ‘www.giyilebilirturkiye.com adlı sitemizden bize ulaşabilecekler, buradan eğitim alabilecekler, elektronik kit alabilecekler ve kendi ürettikleri ürünlerin de satışını gerçekleştirebilecekler” diye konuştu.

Ebeveynler uzaktan bebeklerinin ateşlerini ölçebilecek

TÜBİTAK 2209 Programından ‘akıllı zıbın’ ve ‘akıllı bileklik’ projelerine destek aldıklarını belirten genç girişimciler, projelere dair şu bilgileri verdi:

“Akıllı zıbın projesi sensörler yardımıyla bebeğin vücut fonksiyonlarını bulut sistemi ile beraber ebeveynlerinin akıllı cihazlarına göndererek sürekli takibini sağlayabilecek. Ebeveyni bebeğin yanında değilken bile uzaktan bunları takip edebilecek. Bu veriler aynı zamanda bebeğin doktoruna da gönderilebilecek. Bebeğin hayati fonksiyonlarını bütün gün uzaktan takip edebilecekler. Örneğin sıcaklık sensörü yardımıyla bebeğin vücut sıcaklığını, nabız sensörü yardımıyla kalp ritm hareketlerini, ateş sensörü yardımıyla bebeğin vücut ateşini, GPS modülü yardımıyla bebeğin konumunu, ivme sensörü yardımıyla da bebeğin hareket pozisyonlarını anlık veri olarak iletebilecek bir sistem.”

Akılı bileklikler hastaya dair tüm verileri yakınına ya da doktoruna iletecek

“TÜBİTAK 2209’dan destek aldığımız bir diğer proje akıllı bileklik. Hastalara ilaç alım saatini hatırlatıyor, tansiyonunu ölçüyor ve nabzını ölçüyor, tüm bunların hepsini bulut sistemine kaydediyor ve doktoru ya da hasta yakınının hastayı takip etmesini sağlıyor. Böylece hasta ile ilgili veri bulutu oluşturmuş oluyoruz. Mevcuttaki akıllı saatlere göre yerli üretim olduğu için daha ucuz olacak ve tasarımına hasta karar verebilecek.”

Ürünler Ağustos’ta tüketiciyle buluşacak

Ağustos ayının sonunda ürünlerin satışına, yine ‘www.giyilebilirturkiye.com’ sitesi üzerinden başlayacaklarını kaydeden genç girişimciler, “Elektronik geliştirme kartlarını ve diğer ürünleri yurt dışından getiriyoruz. Gelmesi çok uzun sürüyor ve fiyatları da çok pahalı. Öğrenci olduğumuz için de ulaşımımız zor oluyor. Bunun için sponsora ihtiyacımız var. Sponsorla birlikte stok oluşturursak daha çok insana ulaşabiliriz. Bu konuda sponsor desteklerini bekliyoruz” diyerek sponsorlara çağrıda bulundu. 

Selma Kara


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