İsrail’in Eliat kentinde süren şampiyonanın ikinci gününde, 23 yaş altı kategorisinde 7, gençlerde ise 2 Türk halterci podyuma çıktı.

Gençlerde müsabakalara katılan erkekler 69 kiloda Celil Erdoğdu toplamda 310 kiloya ulaşarak, Türkiye’ye ilk altın madalyayı getirdi. Celil koparmada 141, silkmede de 169 kiloyla Avrupa ikinciliğini kazandı.

Aynı kategoride yarışan Ahmet Turan Okyay ise koparmada 139 kilo Avrupa üçüncüsü silkmede 164 kilo ile dördüncü olan sporcumuz toplamda 303 kilo ile dördüncü oldu.

Şampiyonanın 23 yaş altı kategorisinde müsabakalara katılan erkekler 62 kiloda Emre Büyükünlü koparmada 117 kilo altıncı silkmede 147 ile Avrupa ikincisi toplamda 264 Kilo ile altıncı oldu. Aynı kategoride yarışan İbrahim Özbay koparmada 113 kilo ile dokuzuncu silkmede 139 kilo ile onuncu olan sporcumuz toplamda 252 kilo ile onuncu oldu.

Bayanlar 23 yaş altı kategorisinde müsabakalara katılan 48 kiloda yarışan Neslihan Çatalca ise koparmada 68 kilo ile Avrupa ikincisi silkmede 80 kilo ile yedinci toplamda 148 Kilo ile altıncı oldu. Aynı kategoride yarışan Fatma Korkmaz ise koparmada 62 kilo sekizinci silkmede 86 kilo ile Avrupa üçüncüsü olan sporcumuz toplamda 148 kilo ile dördüncü oldu.

Erkekler 23 yaş altı kategorisinde müsabakalara katılan 56 kiloda yarışan Muammer Şahin koparmada 108 kilo ile Avrupa üçüncüsü silkmede 115 kilo ile sekizinci toplamda 223 Kilo ile yedinci oldu. Aynı kiloda yarışan Okan Yılmaz ise koparmada 107 kilo dördüncü silkmede 125 kilo ile altıncı olan sporcumuz toplamda 232 kilo ile beşinci oldu.

Bayanlar 23 yaş altı kategorisinde müsabakalara katılan 53 kiloda yarışan Damla Aydın koparmada 75 kilo ile dördüncü silkmede 90 kilo ile beşinci toplamda 165 Kilo ile beşinci oldu.

Erdoğdu: "15 Temmuz şehitlerine adıyorum"

Avrupa şampiyonu olan Celil Erdoğdu madalyasını 15 Temmuz şehitlerine adayarak, “Altın madalyamı 15 Temmuz şehitlerimize ve kahraman Şehit Ömer Halisdemir’e armağan ediyorum. Ülkemizin atlattığı o zor durumların ardından böyle bir başarı almak, bayrağımızın en üstte olduğunu görmek çok gurur vericiydi. Onlar bizim için savaştı, biz de onlar ve ülkemiz için İstiklal Marşımızı tüm dünyaya ezberletmek istiyoruz. Madalyamı tüm şehitlerimize armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Taşpınar: "Türkiye'nin gücünü dünyaya gösteriyoruz"

Türkiye halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, İsrail’in Eilat kendinde düzenlenen 23 yaş altı ve Gençler Avrupa halter Şampiyonası’nda mücadele eden milli takımın, 15 Temmuz şehitleri ve kahraman şehit Ömer Halisdemir için podyuma çıktıklarını söyledi. Başkan Taşpınar, “Demokrasimizi savunmada şehit düşenlere ne kadar şükretsek az olur. Biz de Milli Takım olarak şehitlerimizin anısına mücadele ediyoruz. Elde ettiğimiz derecelerle Türkiye’nin gücünü her alanda üzerimize gelmeye çalışan Dünya’ya gösteriyoruz” diye konuştu.

