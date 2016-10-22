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Genç kadın basketbolcu Burcu Taşbaş hayatını kaybetti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Ormanspor'da forma giyen Burcu Taşbaş (27), hayatını kaybetti.

Genç kadın basketbolcu Burcu Taşbaş hayatını kaybetti

22 Ekim 2016 21:24

Taşbaş, 3 ay önce akciğer kanseri tanısıyla tedavi altına alınmıştı. Ancak Taşbaş’ın son evrede olan rahatsızlığı arttı ve hayatını kaybetti.

Burcu Taşbaş sezon başında Çankaya Ünivesitesi'nden Ormanspor'a transfer olmuştu.

BURCU TAŞBAŞ KİMDİR?
6 Şubat 1989 tarihinde dünyaya gelen Burcu Taşbaş, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi çatısında basketbol yaşantısına başlamıştı. Profesyonel kariyerinde bir çok takımın formasını terleten Taşbaş, 2014-2016 yılları arasında Çankaya Üniversitesi formasıyla gösterdiği iyi performanstan dolayı bu sezonun başında Ormanspor ile anlaşmıştı.


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