Taşbaş, 3 ay önce akciğer kanseri tanısıyla tedavi altına alınmıştı. Ancak Taşbaş’ın son evrede olan rahatsızlığı arttı ve hayatını kaybetti.

Burcu Taşbaş sezon başında Çankaya Ünivesitesi'nden Ormanspor'a transfer olmuştu.

BURCU TAŞBAŞ KİMDİR?

6 Şubat 1989 tarihinde dünyaya gelen Burcu Taşbaş, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi çatısında basketbol yaşantısına başlamıştı. Profesyonel kariyerinde bir çok takımın formasını terleten Taşbaş, 2014-2016 yılları arasında Çankaya Üniversitesi formasıyla gösterdiği iyi performanstan dolayı bu sezonun başında Ormanspor ile anlaşmıştı.