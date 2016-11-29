Aydın’ın Kuyucak İlçesi Başaran Mahallesi’nde iki çocuk annesi 23 yaşındaki Fatma Aydın, tarım ilacı içerek canına kıydı. Fatma Aydın’ın cenazesi, Adli Tıp Morgu’ndan alınarak, dün ikindi namazının ardından çok sayıda hemşehrisinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Fatma Aydın’ın 23 yaşında intihar ederek sonlanan hayatı çilelerle dolu. Babası Ali Aydın, hırsızlık ve soygun olaylarına karışmış, arandığı sıralarda da yol kontrolü yapan jandarmanın dur ihtarına uymayıp gaza basınca bir jandarma erinin ölümüne neden olmuş, müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Babası Nazilli Kapalı Cezaevi’nde yatan Fatma Aydın, eşi Özgür Aydın’a 14 yaşındayken kaçtı. Fatma’nın annesi Gül Ayşe’nin şikâyeti üzerine hakkında kamu davası açılan Özgür Aydın düğün yapınca kayınvalidesi şikayetini geri aldı. Fatma ve Özgür Aydın çiftinin evliliklerinden iki çocukları oldu ancak kamu davası Özgür Aydın’ın peşini bırakmadı.Yasaya göre “reşit olmayan küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar” suçundan 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Özgür Aydın cezaevine girerken, Fatma, çocuklarına bakmak için çiftliklerde çalıştı.

Genç yaşında çocuklarına hem annelik hem de babalık yapmak zorunda kalan Fatma Aydın’ın yaşadığı zorluklar Başaran Mahallesi’ndeki herkes tarafından biliniyordu.AK Parti tarafından gündeme getirilen “yasa” sayesinde eşinin cezaevinden çıkacağı günü dört gözle bekleyen Fatma Yılmaz’ın, yasanın tepkiler üzerine geri çekilmesi üzerine, artık “ümidinin kalmadığını” belirten yakınları, “Son günlerde psikolojisi çok bozuktu. ‘Artık dayanamıyorum’ diyordu. 15 gün önce de büyük kızına otomobil çarpınca iyice bunalıma girmişti” dediler.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, hazırladıkları, ancak tepkiler nedeniyle geri çekmek zorunda kaldıkları yasayı “Tecavüzcüler için değil Fatma’lar için” çıkarmak istediklerini belirterek “Yasanın geri çekilmesinden hemen bir hafta sonra, mağdur olan bu gencecik hanımın hayatına son vermiş olması gerçekten çok üzücü. Allah rahmet eylesin. Kendisine rahmet diliyoruz” dedi.

“Bize bu yasayı çıkarmak istedik diye demediklerini bırakmadılar. ‘Tecavüzü savunuyor’ dediler” şeklinde konuşan AK Parti Aydın İl Başkanı Özmen şunları söyledi: “Oysa yasa bu tür uç örnekler gözetilerek hazırlanmıştı, işte amaç buydu. Fatma’lar ölmesin diyeydi. Fatma’nın suçu neydi? Kesinlikle tecavüzcüleri korumak gibi bir niyet yoktu. Bu türden olaylarla, mağdur insanlarla ilgili bir çalışma öngörülmüştü ve suiistimal edilmesin diye de süreyle sınırlı tutulmuştu. Önümüzdeki günlerde belki komisyonda tekrar tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının mutabakatıyla herkesin üzerinde hem fikir olabileceği bir tasarı belki gündeme gelir.”