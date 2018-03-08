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Genç kadın, Kadınlar Günü'nde silahlı saldırıya uğradı

Samsun'da yolda yürüdüğü sırada bir motosikletlinin silahlı saldırısına uğrayan 21 yaşındaki kadın ayağından yaralandı.

Genç kadın, Kadınlar Gününde silahlı saldırıya uğradı

08 Mart 2018 16:15

Olay, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüdüğü sırada arkadan gelen ve kimliği belirlenemeyen bir motosikletli tarafından silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki Gülcan S., sol ayak bileğinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın, tedavi altına alındı.

Polis, motosikletle silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.  

Şahin Binici

 

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