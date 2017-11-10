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Genç kız, annesini döven babasını öldürdü

Bursa’da bir genç kız, annesini döven babasını tabancayla öldürdü.

Genç kız, annesini döven babasını öldürdü

10 Kasım 2017 19:47
Genç kız, annesini döven babasını öldürdü - Tıkla İzle

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan Kemal Künili (48) ve eşi Gülçin Künili (42), öğle saatlerinde evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle sinirlenen öfkeli koca, eşi Gülçin Künili’yi dövmeye başladı. O sırada evde bulunan ve kavganın büyümesini önlemeye çalışan 21 yaşındaki Dilara Künili, annesini dövmeye başlayan Kemal Künili’ye kızarak evde bulunan tabancayla babasını öldürdü.

Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, Kemal Künili’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı mahallede oturan Kemal Künili’nin kız kardeşi ve yakınları sinir krizleri geçirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri, cinayet silahını evde bulurken, Kemal Künili’nin cesedi, savcılığın yaptığı incelemenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Dilara Künili, ilk ifadesinde, “Anemi dövüyordu. Hepinizi öldüreceğim diye bağırıyordu. Korkutmak istedim, öldürmek istemedim” dedi. 

Muharrem Doğantez
 

Etiketler: Anne, baba, bursa

 

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