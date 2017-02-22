Edinilen bilgilere göre, Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Palmiye Caddesi üzerinden geçen ve yaşları 16 ile 25 arasında olan dört genç kızı gasp ve taciz ettiği belirlenen 31 yaşındaki evli ve bir çocuk babası T.U. isimli şüpheli için, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bir çalışma başlattı. Çalışmaların neticesinde saldırganın ikametini tespit eden polis ekiplerince şüphelinin yaşadığı Hendek ilçesindeki evine baskın yapıldı.

Operasyon sonrasında yakalanarak gözaltına alınan T.U. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada taciz ve gasp olaylarında kullandığı bıçak ele geçirildi. Şahsın, 'Birden fazla kişiye bıçak zoru ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Cinsel saldırı ve ölümle tehdit' suçlamalarından emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.