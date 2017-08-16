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Genç öğretmen evinde fenalaşarak hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde fenalaşan 23 yaşındaki Sibel Çiçek isimli öğretmen sağlık ekiplerinin yoğun çabasına rağmen hayatını kaybetti. Genç öğretmen gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genç öğretmen evinde fenalaşarak hayatını kaybetti

16 Ağustos 2017 14:42
Genç öğretmen evinde fenalaşarak hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, Sandıklı ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Çay ilçesine bağlıYeşilyurt Ortaokulu’nda matematik öğretmenliği yapan 23 yaşındaki Sibel Çiçek iddialara göre, dün gece evinde yüksek ateşe bağlı olarak fenalaştı. Kızlarının durumunu gören aile üyeleri ise durumu hemen 112 Acil servisi bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri genç kızın ateşinin yüksek olduğunu ve ares (kalp durması, ölüm öncesi evre) diye tabir edilen konumda olduğunu gördü. Çiçek’e müdahale eden sağlık ekipleri kendisini ambulans ile hemen Sandıklı Devlet Hastanesine götürdü. Ancak genç kız sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiçek'e otopsi yapıldığı ancak sonucunun henüz açıklanmadığı öğrenildi.

Henüz 1 yıllık öğretmen olan Çiçek için Sandıklı Ulu Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ilçe protokol üyeleri ile birlikte genç kızın meslektaşları, aile üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Genç öğretmen kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.
 

Ali Bayar
 


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