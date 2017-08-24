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Genç sürücü refüje çarpan otomobilinin camından dışarı fırladı: 1 ölü

Denizli'de 24 yaşındaki genç kontrolünü kaybettiği otomobilin camından dışarı savrularak can verdi. Olay yerinde evlatlarının cansız bedeni ile karşılaşan anne ve baba sinir krizleri geçirdi.

Genç sürücü refüje çarpan otomobilinin camından dışarı fırladı: 1 ölü

24 Ağustos 2017 07:09
Genç sürücü refüje çarpan otomobilinin camından dışarı fırladı: 1 ölü - Tıkla İzle

Olay saat 03.50 sularında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesi Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tolga Okumuş (24), idaresindeki 20 V 294 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüje çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Çarpmanın etkisiyle genç sürücü aracın camından dışarı savruldu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 24 yaşındaki Okumuş’un hayatını kaybettiğini belirlendi.

Olay yerine gelerek evlatlarının cansız bedeniyle karşılaşan anne ve baba sinir krizleri geçirdi. Ağıt yakan anne ve baba ayakta durmakta güçlük çekerken, acılı anne ve babayı polis ve sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Anne ve baba olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Yapılan incelemenin ardından genç sürücünün cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Medeni Topaloğlu - Zekican Şenkaya
 


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