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Genç yetenekler sahneye çıkacak

Müzik aşkıyla yanıp tutuşan gençler, gerçek müzik deneyimini fizy ile yaşamaya devam ediyor. Gençlik organizasyonu ‘fizy 21’inci Liseler Arası Müzik Yarışması’ adım adım yaklaşıyor. Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğinde aralıksız 21 senedir yapılan yarışma, genç müzik yeteneklerini keşfetmek için çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor.

Genç yetenekler sahneye çıkacak

18 Ocak 2018 11:39

Geçtiğimiz yıl düzenlenen yarışmanın finaline katılan Türk sinemasının ‘Sultanı’ Türkan Şoray, bu yıl yarışmaya başvuracak olan genç seslere önemli bir mesaj gönderdi. Sultan, “Hayallerinizi gerçekleştirin, asla vazgeçmeyin” diyerek katılımcıları yüreklendirdi.

Müzik endüstrisine katkı sağlayan, yeteneklerin önünü açan, gençlere gerçek bir yarışma ortamında performanslarını sergileme şansı sağlayan organizasyon; sesine ve sahne performansına güvenen tüm liseli gençlere açık. Türkiye genelinde yaklaşık 8 bin okula duyurulacak olan yarışmada, geleceğin yıldız adayları en iyi olma mücadelesi verecek.

6 dalda para ödülü

Yapılan açıklamaya göre yarışmada dereceye girecek grupların başarısı para ödülüyle taçlandırılacak. Dereceye girenlere toplam 6 dalda, 70 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca, jürinin performanslarına göre belirleyeceği 3 yarışmacıya, bir özel üniversite tarafından karşılıksız eğitim bursu verilecek. 

 

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