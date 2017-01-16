Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Gençler 1,5 kilo altın çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti

Gençler 1,5 kilo altın çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir kuyumcunun 1.5 kilo altınını çalarak kaçmak isteyen hırsız, mahallenin gençleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Gençler 1,5 kilo altın çalan hırsızı yakalayıp polise teslim etti

16 Ocak 2017 11:50

Edinilen bilgiye göre, Sinanbey Mahallesi'nde kuyumculuk yapan Suriye uyruklu 56 yaşındaki Beşir Refaei, akşam saatlerinde 1.5 kilogram altını çantasına koyup, iş yerini kapattıktan sonra evine gitmek üzere yola çıktı. Yaya olarak evine yürüyen Suriyeli kuyumcuyu takip eden iki Suriyeli hırsız, Süleymaniye Mahallesi'nde kuyumcunun çantasını alıp kaçmaya başladı. Kuyumcunun imdat sesini duyan çevredeki gençler, hırsızların peşine düştü. Gençler ile hırsızlar arasındaki nefes kesen kovalamaca yaşandı. Çantayı çalan hırsızlardan biri mahallenin gençleri tarafından yakalandı.

Arabaya kilitlediler

Çaldığı altın dolu çantayla birlikte gençler tarafından yakalanan zanlı Sefik Meshmeshtin, kaçmaması için park halindeki bir araca kilitlendi. Durumu 155’e bildiren gençler, yakaladıkları zanlıyı gelen emniyet ekiplerine teslim etti. 

Olayı anlatan gençlerden Serhat Yiğit, "Biz evimize giderken imdat sesi duyduk. Kuyumcunun altın dolu çantasını çalmışlar. Arkadaşlarla birlikte hırsızların peşine düştük ve birini yakaladık" dedi.
Altınlarına kavuşan Beşir Refaei, gençlere teşekkür etti. Çantanın içinde 1.5 kilogram altın bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan, şahıs gözaltına alınırken, emniyet ekipleri Hasan Ali H. ismindeki diğer zanlıyı arıyor.


Salih Bakıcı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç