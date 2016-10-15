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Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray maçı CANLI (Geniş maç özeti)

Gençlerbirliği Galatasaray ile Süper Lig'in 7. hafta maçında karşılaştı. Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı anlatımı, özeti ve golleri haberimizde. İşte Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı anlatımı...

Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray maçı CANLI (Geniş maç özeti)
Gençlerbirliği Galatasaray maçı - Foto Galeri

15 Ekim 2016 19:57

 Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup etti. 

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol kanattan son çizgiye inen Carole’ün ortasına iyi yükselen Eren’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

11. dakikada sol kanattan Carole’ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Eren’in sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

13. dakikada Eren, pasını sağ kanattan ceza sahasına giren Yasin’e verdi. Yasin, topu tekrar penaltı üzerindeki Eren’e gönderdi. Eren’in şutunda kaleci Hopf’tan dönen topa Bruma’nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

26. dakikada Yasin’in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Bruma’nın şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Landel’in sol kanattan ceza alına yerden gönderdiği topu, Muslera uzanarak kontrol etmeyi başardı.

49. dakikada ceza yayı üzerinde Eren ile ver kaç yapan Josue’nin ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.

50. dakikada Selçuk İnan’dan topu kapan Stancu’nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin solundan dışarı çıktı.

54. dakikada Serdar’ın kullandığı serbest vuruşu sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde topa iyi yükselen Selçuk Şahin’in kafa vuruşunda, kaleci Muslera soluna uzanarak topu kornere çeldi.

69. dakikada Aydın’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Vedat Muriç, pasını Selçuk’a gönderdi. Selçuk’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

72. dakikada Selçuk İnan’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Chedjou’nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

73. dakikada İrfan Can’ın pasıyla ceza sahasına giren Aydın’ın şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

77. dakikada ceza sahası içi penaltı noktası üzerinde topla buluşan Vedat Muriç’in sert şutunda Muslera iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.

80. dakikada İrfan Can’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta Muslera sağına uzanarak golü önledi.

90. dakikada İrfan Can’ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Rantie’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+1. dakikada Bruma'nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Tolga'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz x, Ahmet Çalık xx, Kulusic xx, Uğur x, Selçuk Şahin xxx, Landel x (İrfan Can dk. 68 xx), Serdar xx (Vedat Muriç dk. 62 x), Khalili xx, Aydın xx, Stancu xx (Tekelo Rantie dk. 85 ?)
Yedekler: Nihat, Scekic, Orhan Şam, Palitsevich
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Galatasaray: Muslera xxx, Sabri xx (Cavanda dk. 53 x), Chedjou xx Hakan Balta xx, Carole xx, Yasin xx (Hamit dk. 84 ?), Tolga xx, Selçuk İnan x, Bruma xxx, Josue xx (Podolski dk. 68 x), Eren xx
Yedekler: Cenk, Sinan, Semih, De Jong
Teknik Direktör: Jon Olde Riekerink
Gol: Bruma (dk. 13) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Khalili, Kulusic (Gençlerbirliği), Sabri, Carole, Eren (Galatasaray)

Etiketler: galatasaray, Gençlerbirliği


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