Gençlerden seçim öncesi internet dizisi

Güçlerinin ve yapabileceklerinin farkında olan tüm gençliği harekete geçmeye davet eden İlk Oy Hareketi, hukukun sanatsal başyapıtı olarak nitelendirilen 1957 yapımı '12 Kızgın Adam' adlı filme atıfta bulunan '12 Öfkeli Genç' isimli internet dizisiyle sosyal medyada ses getirdi. Yalnızca fragmanıyla bile büyük ses getiren dizi; seçime 24 saat kala oylamadaki tercihlerini değiştirip değiştirmeyeceklerini araştıran özel bir şirket tarafından bir odaya kapatılan farklı görüşlerdeki 12 genci konu alıyor. Gençlerin 24 saat içerisinde ortak bir karara varmalarının beklendiği dizinin fragmanı ardından yayın-lanan ilk bölüm sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin yayınlanacak yeni bölümleri ise şimdiden merak konusu oldu.

İlk Oy Hareketi’nin bir diğer projesi ise gündelik hayatın sıradanlıklarını mizahi bir şekilde ele alan 'İcraatla Konuşan Adam' isimli video serisi. İstanbul’a yapılan yatırımlarla ilgili konuşan bir dış sesin anlatımıyla herkesin yüzünü güldüren videoların ilkinde, İstanbul’un simgesi Taksim Meydanı konu ediliyor. İkinci videoda ise İstanbul’un yükünü sırtlanan dertli metrobüs, kadir kıymet bilmezlikten dert yanıyor. Yeni yayınlanan üçüncü bölümde ise Ramazan ayında binlerce insanı ağırlayan iftar çadırının hikayesini anlatılıyor.

Gençlere gençlerin diliyle ulaşarak özgün projeler ürettiklerini belirten İlk Oy Hareketi Üyeleri, "Amacımız mevcut dayatmalarla ve basmakalıp düşüncelerle mücadele etmek isteyen gençleri bir araya getirerek güçlerinin ve yapabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak. Ürettiğimiz özgün projelerle de tabuları yıkmayı ve gençlerin siyasi konularda ezberlenmiş bilgilerden uzaklaşmalarını sağlamak istiyoruz. Yayınlanan fragmanlarla bile sosyal medyada gördüğümüz ilginin, yeni bölümlerimiz ve yeni projelerimizle birlikte katlanarak devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

İlk Oy Hareketi’nin tüm filmleri YouTube sayfaları üzerinden izlenebiliyor.