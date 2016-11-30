Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden, nakleden, depolayan şahıs ve organizasyonların tespiti ve özellikle torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak alınan istihbari çalışmalar neticesinde 3 ayrı operasyon yaptı. Narkotik ekipleri, Bornova'da yaptığı operasyonda V.T. (35) ve Ç.Ç. (36) isimli şahısların oturduğu evde 300 gram esrar maddesi ele geçirirken şüpheli şahısları gözaltına aldı.

Narkotik ekipleri Konak ilçesinde bir eve yaptığı baskında ise F.D. (53) ve Ç.D.'yi (18) yakaladı. Evde yapılan aramada, 100 adet sentetik uyuşturucu ecstacy hap, içime hazır hale getirilmiş kağıt parçalara bölünmüş toplam ağırlığı 70 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları bir başka operasyonda ise Konak ilçesinde, O.S. (32) isimli şahsın imalathanesine baskın yaptı. Evde yapılan aramada, 2 kilo 400 gram bonzai maddesi, çatı kısmında yapılan aramada bonzai maddesinin yapımında kullanılan 3 ayrı şişe içerisinde sıvı madde, evin depo kısmında ise bonzai maddesinin imalatında kullandığı değerlendirilen böcek ilacı şişesi, toz halinde üzerinde 'Atom' ibaresi yazan böcek ilacı şişesi ile toz halinde Çinko Fosfür maddesi ele geçirildi. O.S. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan V.T., F.D., Ç.D., Ç.Ç., ve O.S. emniyetteki sorgulamalarının ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Atakan Şen

İZMİR