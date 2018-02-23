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Gençlerin kavgası hastanede bitti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada üç kişi yaralandı.

Gençlerin kavgası hastanede bitti

23 Şubat 2018 20:04

Olay, Akarca Mahallesi Ortacamii mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, gençlerin sözlü olarak başlayan tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine girdiği kavga sırasında vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Gözaltına alınan gençlerden bir kısmı Emniyet Müdürlüğü önüne çağrılan ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kavga sırasında aldıkları darbelerle yaralanan Mustafa A., Behzat T. ve Barış B. hastanede tedavi edildi.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç

 

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