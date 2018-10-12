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Gençlerin ölümüne yolculuğu! Araçların lastiğine tutunup köprüyü geçtiler

Gençlerin ölümüne yolculuğu! Araçların lastiğine tutunup köprüyü geçtiler
Gençlerin ölümüne yolculuğu! Araçların lastiğine tutunup köprüyü geçtiler

E-5 karayolu üzerinde biri patenli diğeri ise bisikletli 2 genç, yasak olmasına rağmen şov uğruna akan trafikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde birbirleriyle yarıştı. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan gençler o anları kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

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E-5 karayolu Mecidiyeköy mevkiinde patenli bir genç, bisikletli arkadaşı ile anlaşarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yarışmak için plan yaptı. Trafiğin yoğun olduğu bir saatte karayoluna çıkan gençler, önce seyreden araçlara tutunarak tehlikeli bir yolculuk yaptılar. Gençler ardından Zincirlikuyu bağlantı yolu üzerinden gizlice köprü yoluna girdi. Burada araçların arasından geçerek hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atan gençler, bir süre sonra köprüye vardı.

Paten ve bisikletle köprüde yarıştılar

Gençler ardından şov uğruna hiç kimseyi umursamadan yarışmaya başladı. Köprüde seyreden patenli genç bir minibüsün lastik tarafına tutunarak köprüyü geçmeyi başarırken, diğeri de aynı şekilde geçti. Sevinç çığlıkları atan gençler ardından birbirine sarılarak yaptıklarını marifetmiş gibi bir de kutladı. Köprü öncesi gençlerin, akan trafikteki araçların arasındaki tehlikeli yolculuğu da yürekleri ağza getirdi. Gençler hem tehlikeli yolculuğu hem de yaptıkları yarışı kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.  

Doğan Can Cesur

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