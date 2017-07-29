Gençliğinde diktiği çınarların gölgesinde emekliliğini yaşıyor

Zamanını “En yakın arkadaşlarım” dediği ağaçlarla geçiren Güven, “Tatile gitsem ağaçlarımı özlüyorum. Çınarları dikerken benimle dalga geçenler bugün onların gölgesinde oturuyor. Depremde o ağaçların altına çadır kurdular. Hepsi söylediklerine pişman oldular” dedi.



Vatandaşın sokağını, mahallesini sahiplenmesi, komşuluk ve hemşehrilik ilişkilerinin güçlendirilmesi için Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle hazırlanan sivil toplum inisiyatifi Gönül Bağı projesine katılımlar her geçen gün artıyor.

“Başkan Feyzullah Kıyıklık beni kırmadı”



Projenin son üyelerinden Kıbrıs Hava Yolları’ndan emekli Temel Güven Bağcılar Merkez Mahallesi’nde yaşıyor. 69 yaşındaki Güven, ilçe genelinde diktiği ağaçlarıyla tanınıyor.

Güven, zamanının tamamına yakınını 23 yıl önce diktiği ve bugün boyları apartmanlara ulaşan ağaçlarla geçiriyor. Güven, hem onlarla sohbet ediyor hem de sarılıp öpüyor. Temel Güven, “En yakın arkadaşım” dediği ağaçlara olan sevgisini şöyle anlattı: “Yıl 1994’tü. Bağcılar’da o zamanlar fazla ağaç yoktu. Hemen hemen her yer çıplaktı. Mahalleme ağaç dikmeye karar verdim. Dönemin Bağcılar Belediye Başkanı Feyzullah Kıyıklık’la görüştüm. Sağolsun isteğimi kırmayıp fidanlar için bana korkuluk temin etti”

“Benimle dalga geçenler pişman oldu”



“Sakarya’dan 70 çınar ve 10’un üzerinde ıhlamur ağacı getirdim. Onları diktikten sonra evimin suyuyla suladım. Elimde hortumu gören arkadaşlarım ‘Sana mı kalmış bu işler?’ diyerek benimle dalga geçtiler. Ama öyle bir gün geldi ki hepsi söylediklerine pişman oldu. Benimle dalga geçenler deprem gecesi o ağaçların altına toplandı. Bu sıcaklarda çınarların gölgesinde serinliyorlar”

“Tatile gitsem ağaçlarımı özlüyorum”



“Ağaçlar benim en yakın arkadaşım oldu. Her gün onlara sarılıp öpüyorum. Günümü hep onlarla beraber sohbet ederek geçiriyorum. Mutluluğumu da üzüntümü de onlarla paylaşıyorum. Tatile gitsem ağaçlarımı özlüyorum. Onlarsız yapamıyorum”

“O çınar fidanı beni utandırdı”



“Bu ağaçların içinde bir tanesi var ki onu çok seviyorum. Elimdeki son fidandı bir kurşun kalem kalınlığındaydı. Tutmayacağını düşünüyordum. Çöpe atmaya da kıyamadım. ‘Hadi sen burada kendin öl’ diyerek toprağa diktim. Ancak o fidan beni utandırdı. Şu anda en uzun ve en yakışıklı çınar o oldu”

“Çocuklara tavsiyem mutlaka bir ağaç dikin. Cebinizdeki 10 lira harçlığınızla bir fidan alın dikin. İleride çok faydasını görecesiniz. Ağaç olmazsa çevre neye yarar. Ağaç her şeye yarar”