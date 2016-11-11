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Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Akar Şırnak ve Silopi'deki birlikleri ziyaret etti

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile bilrikte Silopi ve Şırnak'ta konuşlu olan birliklerde ziyaret ve denetlemelerde bulunarak teröristle mücadele harekâtı, hudut güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin sevk ve idaresini yerinde inceledi.

Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Akar Şırnak ve Silopideki birlikleri ziyaret etti
Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Akar Şırnak ve Silopi'deki birlikleri ziyaret etti - Foto Galeri

11 Kasım 2016 10:55

Orgeneral Akar, ayrıca sınır bölgesindeki gelişmeler, yapılan hazırlıklar ve bölgede yürütülmekte olan büyük çaplı operasyonlar ile ilgili bilgi aldı. Bu kapsamda; yapılan operasyonlarda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini inceleyen Org. Akar, başarılı personeli kutlayarak ödüllendirdi. Akar, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği kara ve hava operasyonlarının asker, jandarma, polis ve korucularla omuz omuza ve masum hiçbir şahsa zarar vermeden aynı kararlılıkla son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini ifade etti.

Org. Akar; 10 kasım nedeniyle bir kez daha başta ebedî Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını; kanlarını, canlarını bayraklaşan vatan toprakları uğruna feda eden bütün aziz şehitlerimizi rahmetle; kahraman gazilerimizi saygıyla andığını belirtti.

Etiketler: Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Akar


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