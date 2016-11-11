Orgeneral Akar, ayrıca sınır bölgesindeki gelişmeler, yapılan hazırlıklar ve bölgede yürütülmekte olan büyük çaplı operasyonlar ile ilgili bilgi aldı. Bu kapsamda; yapılan operasyonlarda ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini inceleyen Org. Akar, başarılı personeli kutlayarak ödüllendirdi. Akar, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği kara ve hava operasyonlarının asker, jandarma, polis ve korucularla omuz omuza ve masum hiçbir şahsa zarar vermeden aynı kararlılıkla son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini ifade etti.

Org. Akar; 10 kasım nedeniyle bir kez daha başta ebedî Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını; kanlarını, canlarını bayraklaşan vatan toprakları uğruna feda eden bütün aziz şehitlerimizi rahmetle; kahraman gazilerimizi saygıyla andığını belirtti.