Genel Merkez açılışında İstiklal Marşı'nı unuttu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel Merkez Binasının açılışını yaptı. Akşener’in ismi anons edilirken, Grup Ayna’nın ’Ceylan’ isimli şarkısının müziği çaldı. Akşener, sahneye gelişinde açılışa katılan isimleri selamladı. Selamlamanın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasını beklemeden konuşmaya başlayan Akşener, bunun hatırlatılması üzerine konuşmasını yarıda kesti. Akşener’in konuşmasına ara vermesinin ardından İstiklal Marşı okunarak, saygı duruşunda bulunuldu.

Açılışta, 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı çalındı. Vatandaşlar ellerinde İyi Parti flamaları ve Türk bayrakları ile açılışa katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dev fotoğrafı ve Türk bayrağı da parti binasının duvarına asıldı.