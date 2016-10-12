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Genelkurmay Başkanı Akar Van’da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Van’daki sınır birliklerini ziyaret ettikten sonra Vali İbrahim Taşyapan ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Akar Vanda

12 Ekim 2016 16:41
Genelkurmay Başkanı Akar Van’da - Tıkla İzle

Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutan Orgeneral Salih Zeki Çolak ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile Şırnak ve Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Van’a geldi. Başkale ilçesindeki birliklerde yaptığı denetlemelerin ardından 6. Hudut Alay Komutanlığını da ziyaret eden Akar, daha sonra Van Valiliğine geçti.

Geniş güvenlik önlemleri altında Van Valisi İbrahim Taşyapan tarafından karşılanan Orgeneral Akar ve beraberindekiler, daha sonra makama geçti. Gazetecilerin görüntü ve fotoğraf almasının ardından yaklaşık yarım saat Vali Taşyapan ile basına kapalı görüşen Akar, çıkışta gazetecilere teşekkür ederek beraberindekilerle ayrıldı.

Valilik ziyaretinin ardından Akar ve beraberindekilerin kentten ayrıldığı öğrenildi.


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