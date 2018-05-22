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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Belgrad'a gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23 Mayıs 2018 tarihinde Sırbistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 12’nci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansına katılmak üzere Belgrad’a gitti.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Belgrada gitti

22 Mayıs 2018 21:28

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