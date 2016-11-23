Orgeneral Hulusi Akar Kilis'te ziyaret ettikleri Vali İsmail Çataklı ile basına kapalı görüşme yaptı. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından geniş güvenlik önlemleri arasında valilikten ayrılan Orgeneral Akar, generaller, geniş güvenlik tedbirleri altında sınır hattına hareket etti. Akar'a sınır ziyaretinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel de eşlik etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kilis Elbeyli ilçesi sınır hattındaki, sınır birliklerini denetleyeceği ve ardından ise helikopter ile inceledikleri sınırın sıfır noktasını karadan da gezeceği bildirildi.

Mehmet Ali Dağ



