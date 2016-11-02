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Geniş güvenlik önlemleri altında stattan ayrıldılar

Beşiktaş ve Napoli arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Napoli taraftarları yoğun güvenlik önlemleri arasında Vodafone Arena’dan ayrıldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında stattan ayrıldılar

02 Kasım 2016 07:34
Geniş güvenlik önlemleri altında stattan ayrıldılar - Tıkla İzle

Vodafone Arena’da oynanan Beşiktaş - Napoli karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçın son düdüğünün çalınmasının ardından Beşiktaş taraftarları stattan ayrıldı. Beşiktaş taraftarlarının stadı boşaltmasının ardından polis ekipleri Napoli taraftarlarını stattan ayrılması için çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Vodafone Arena’ya çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Taraftarları taşıyan otobüslerin kullanacağı güzergâhlar Çevik Kuvvet ekipleri tarafından kordon altına alındı. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Napoli taraftarları stattan çıkarılarak otobüslere bindirildi. Otobüsler polis ekiplerinin eskortluğunda stattan ayrılarak taraftarların kalacağı otellere doğru yola çıktı.

Napoli taraftarlarının bir kısmı bu gece kalkacak olan uçaklarla İtalya’ya dönerken, bir kısmının geceyi İstanbul’da geçirdikten sonra sabah saatlerinde ülkeden ayrılacağı öğrenildi. 

Oğuzcan Yazar

Etiketler: beşiktaş, napoli


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