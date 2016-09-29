CANLI ANLATIM
MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)
46'KAA Gent takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)
17. dakikada sol kanattan Nana Asare'nin ortasında Coulibaly’nin kafayla indirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Kenny Seif'in şutu filelere gitti. 1-0
20. dakikada ceza sahası içi sağ kanadında topla buluşan Seif’in ortasında altı pas içinde bomboş durumda Coulibaly meşin yuvarlağı auta gönderdi.
33. dakikada Milicevic’in sol kanattan ortasında altı pas üzerinde topa iyi yükselen Neto’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0