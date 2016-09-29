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Gent 2-0 Atiker Konyaspor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nun ikinci maçında Atiker Konyaspor, deplasmanda Belçika’nın Gent takımı ile karşılaşıyor.

Gent 2-0 Atiker Konyaspor

29 Eylül 2016 20:21

CANLI ANLATIM

MAÇTAN DAKİKALAR(İKİNCİ YARI)

46'KAA Gent takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

17. dakikada sol kanattan Nana Asare'nin ortasında Coulibaly’nin kafayla indirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Kenny Seif'in şutu filelere gitti. 1-0
20. dakikada ceza sahası içi sağ kanadında topla buluşan Seif’in ortasında altı pas içinde bomboş durumda Coulibaly meşin yuvarlağı auta gönderdi.
33. dakikada Milicevic’in sol kanattan ortasında altı pas üzerinde topa iyi yükselen Neto’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Etiketler: Atiker Konyaspor


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