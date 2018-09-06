Getac ile Leica Geosystems'dan ortak çalışma

Getac'ın dayanıklı ZX70 Android tabletinin, Leica Geosystems tarafından geliştirilen yeni Zeno GG04 plus tablet çözümüne güç vereceği açıklandı. Yapılan açıklamada, yeni ortaklığın şirket müşterilerine kamu hizmetleri, ulaşım ve inşaat gibi alanlarda, tüm arazi ve hava koşullarında kapsamlı coğrafi veri toplama imkanı sağlayacağı belirtildi.

Kısa süre önce Leica Geosystems'ın, Zeno Mobile veri toplama uygulaması ve Zeno GG04 plus akıllı anteni dahil olmak üzere bir dizi yeni yazılım ve donanım geliştirdiği, bu cihazların müşterilerin sahada hızlı ve etkin bir şekilde, yüksek doğrulukta coğrafi veri almalarına yardımcı olmak için tasarlandığı aktarıldı. Bu ürünleri Getac'ın dayanıklı ZX70 Android tabletiyle birleştiren şirketin, ölçüm doğruluğu, bağlanabilirlik ve dayanıklılığı tek ve kapsamlı bir pakette sunan bir çözüm oluşturduğu ifade edildi.

Leica Geosystems, Veri Toplama ve Yönetimi Kıdemli Ürün Yöneticisi Alexander Fischer şöyle konuştu: "Getac ZX70, müşterilerimize sunmak istediğimiz tüm araştırma çözümleri için aradıkları özellikleri sağlıyor. Sadece son derece dayanıklı ve güvenilir değil, aynı zamanda güçlü Android işletim sistemi ve esnek bağlanabilirliğe sahip. Böylece Zeno Mobile yazılımımız ve GG04 plus akıllı antenimiz mükemmel uyumu yakalıyor. Müşterilerimiz, bulundukları çevre ya da karşılaştıkları koşulları fark etmeksizin optimum performans elde edeceklerinden emin olabilirler''.

Getac EMEA Bölgesi Ürün ve Çözümleri Direktörü Amanda Ward, ise şu bilgileri verdi: "ZX70, sınıfının en iyisi maksimum dayanıklılık, bağlanabilirlik ve kullanım kolaylığı sunuyor. Ürün aynı zamanda düşmelere, yağmura, titreşime ve daha fazlasına dayanabiliyor. Çalışma yaptığımız şirketin endüstri lideri Zeno Mobile yazılımı ve Smart Antenna mükemmel bir donanım uyumu sağladı. Geçmişte, arazilerdeki pozisyonları üçgenlere ayırmak için mezura kullanılırdı, bunlar ne güvenilir ne de doğru sonuçlar sunardı''.