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Gezmek için 3 araç çalan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da farklı tarihlerde gezmek için 3 ayrı otomobili düz kontak yaparak çalıp gezdikten sonra terk eden 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Gezmek için 3 araç çalan 2 kişi tutuklandı

12 Ocak 2018 20:14

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi ve Atakum ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesinin Karasamsun Mahallesi'nde 06 Aralık tarihinde ve Çatalarmut Mahallesi'nde ise 02 Ocak tarihinde ‘Kartal’ model 2 ayrı otomobil çalındı. Atakum ilçesinin Yeni Mahalle'de de 8 Ocak'ta yine Kartal model otomobil çalındı. Polis çalıntı 3 ayrı otomobili terk edilmiş olarak buldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri yaptıkları çalışma sonucu 3 ayrı otomobilin çalınması olayına karışan N.Ç.(21) ile Ç.K.'yi (17) gece hırsızlık olayında kullandıkları eldivenler ve tornadivalar ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yaşı küçük olan Ç.K. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Söz konusu hırsızlık şüphelilerinin otomobillerin kapısını tornavida yardımıyla açıp düz kontak yaparak çalıştıkları ve gezdikten sonra terk ettikleri ortaya çıktı.

Polisteki işlemleri tamamlanan N.Ç. ve Ç.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi tutuklandı. 

Muhammer Ay

 

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