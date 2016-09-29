GGC’nin bu yıl 31’ncisini düzenlediği “Yılın Başarılı Gazetecileri” yarışması sonuçlandı. Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda, İHA muhabiri Aydın Yorat, “Tahir Elçi öldürüldü” görüntüsüyle “Görüntü” dalında, İHA muhabiri Burak Emek ise, “Bağlar’da çatışma, yaralı polise vatandaş siper oldu” haberiyle “TV haber” dalında birinciliğe layık görüldü.

Yarışmada, yazılı haber dalında DHA’dan Felat Bozarslan, fotoğraf dalında, Haber Türk gazetesinden Mehmet Kayahan, Kürtçe haber dalında TRT Kurdi’den Ahmet Yukuş, Radyo haber program dalında TRT Diyarbakır Radyosu’ndan Devrim Yiğit, Kürtçe haber program dalında TRT Kurdi’den Neşe Kaya, gazete sayfa düzeni dalında Tigris gazetesinden Ali Vuranel ve Özcan Yıldız birinciliğe layık görüldü.

Yazılı haber dalında İlk Haber Gazetesi’nden Adnan Avuka, görüntü dalında ATV’den Orhan Şener, Kürtçe haber dalında WAAR TV’den Meral Aydoğan, gazete sayfa düzeni dalında ise Çermik gazetesinden Levent Boztepe’nin eserleri mansiyona değer bulundu.

Jüri özel ödülü ise, Sur ilçesinde öldürülen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’ye ve Diyarbakır Barosu ile 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunanlara karşı canı pahasına demokrasiyi savunarak, şiddete karşı direnenlere verildi.

Gazetecilere ödüllerinin 15 Ekim’de düzenlenecek törenle verileceği belirtildi.