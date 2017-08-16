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Gıda maddesi diye onaylatıp ilaç gibi satıyorlar

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, bazı maddelerin bakanlıktan onay alınırken “gıda maddesi” diye gösterildiğini ancak daha sonra ilaç gibi satıldığını belirterek, “Bu konuda televizyonlarda şarlatanlık diyebileceğimiz noktada reklam ya da pazarlama yapanlara itimat edilmemeli” dedi.

Gıda maddesi diye onaylatıp ilaç gibi satıyorlar

16 Ağustos 2017 11:46

Diyarbakır Memorial Dicle Hastanesinden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat, özellikle televizyonlarda reklamı yapılan birtakım ilaçların herhangi bir teste maruz bırakılmadan gıda maddesiymiş gibi onay alındığını ifade ederek, uyarılarda bulundu. Gıda maddelerinin onaylı olmasının sağlıklı oldukları anlamına gelmediğini kaydeden Polat, “Ne yazık ki eczanelerde de satışı ile ilgili birtakım onay süreçleri yürüdü. Bu yöntemlerin, bu ilaçların kesinlikle ciddi bilimsel çalışmalardan geçmiş ve onaylı olması gerekir. Bu konuda şarlatanlık diyebileceğimiz noktada reklamını ya da pazarlamasını yapanlara itimat edilmemesi gerektiğini söyleyebilirim. Onun dışında da kimse kafasına göre ilaç kullanmasın. En basit dediğimiz ilaç, ağrı kesici bile tansiyon ilaçlarının etkisini bozabilmekte, mide rahatsızlıkları ortaya çıkarabilmektedir. Bunun dışında komşunun, komşunun çocuğunun verdiği ilaçlar kullanılıyor. ‘Bu da iyi gelir sana teyze’ falan deniliyor. Bu tür şeylere de itimat etmemek gerekiyor. En nihayetinde kalp doktorunuz ya da doktorunuz ne diyorsa o ilaçları kullanmanız gerekir. O ilaçların o düzende kullanılması esas alınmalı. Keşke böyle mucizevi şeyler olsa biz de doktorluk yapmasak ama ne yazık ki mucizevi şeyler yok. Bilimsel çalışmalar doğrultusunda hastalarımızı tedavi edip ilaçlarını veriyoruz” diye konuştu. 

Emrah Kızıl
 

Etiketler: Kardiyoloji Uzmanı Dr. Cegerğun Polat


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