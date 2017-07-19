Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba oldu! Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, yeni bakanlar kurulu kapsamında Külliye'de kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, yeni bakanlar kurulunu açıkladı. Bakanlar revizyonu kapsamında 15 bakan görevine devam ederken, 5 yeni milletvekilinin yeni görev yapacağını duyuran Başbakan Yıldırım, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Ahmet Eşref Fakıbaba'nın getirildiğini açıkladı.

Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir?

Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951 Şanlıurfa doğumlu. 16 Aralık 1951 tarihinde Birecik'te doğan Türk siyasetçi, 2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 22 Ocak 2013'te, belediye başkanlığı görevini devam ettirirken AK Parti'ye katıldı. Birecik Lisesini başarıyla tamamlayıp, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı ve 1975 yılında mezun oldu. 1982 yılında İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesinde genel cerrahi uzmanlığını tamamladı. Aynı yıl Iğdır Devlet Hastanesinde göreve başladı. 2 yıl başhekimlik yaptıktan sonra 1984 yılında Birecik Devlet Hastanesine geçiş yaptı. 1992 yılında Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu. 1994-2004 yılları arasında 11 yıllık Başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde AK Parti'den belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ise bağımsız aday oldu ve yine kazandı. Sonradan Saadet Partisi'ne katılmış ancak Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılış nedenini göstererek partiden istifa etmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.