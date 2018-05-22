Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 16 bin 733 genç çiftçiye 503 milyon TL hibe

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Genç Çiftçi Projesi kapsamında yarın açıklanacak asil listelerle ilgili açıklamada bulundu. Bakanlar Kurulu Kararı gereği 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde genç çiftçi projelerine 30’ar bin TL hibe verilmesini öngören Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programına bu yıl da devam ettiklerini vurgulayan Bakan Fakıbaba, ''Projenin 2018 yılı uygulaması için genç çiftçi proje başvuruları, 2-30 Nisan 2018 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerimiz tarafından alındı. İllerde vali veya vali yardımcısı başkanlığında kurulan ''İl Proje Değerlendirme Komisyonları'' tarafından değerlendirilen bu başvurular nihayetlendirildi. Yarından başlamak üzere 23 Mayıs - 29 Mayıs 2018 tarihleri arasında asil listeler ilan edilecek. Bu kapsamda Genç Çiftçi Projesi 2018 yılı uygulama yılında yaklaşık 16 bin 733 genç çiftçimize hibe desteği vereceğiz. Proje uygulamaya hak kazanan genç çiftçiler, 30 Mayıs - 05 Haziran 2018 tarihleri arasında sözleşmelerini imzalayacak. İş Yapımı için ise 06 Haziran 2018 tarihinden itibaren mahallinde uygulamaya başlanacak. Projeler, uygulamanın her aşamasında Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından takip ve kontrol edilecek'' ifadesini kullandı.

''Bu yıl, diğer yıldan farklı olarak “çok yıllık yem bitkisi üretimi” ile “arı sütü ve ana arı yetiştiriciliği” de projeler içerisinde yer alacak'' diyen Fakıbaba şunları kaydetti:

''2018 yılı programı kapsamında genç çiftçilere, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği, ipek böceği yetiştiriciliği, meyve, bağ ve diğer üzümsü bitkilerden bahçe tesisi, örtü altı sebze ve süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar (beyaz şapkalı/istiridye mantarı) üretimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ve coğrafi işaretli ürün yetiştiriciliği konularında hibe desteği vereceğiz. Bu yıl, diğer yıldan farklı olarak “çok yıllık yem bitkisi üretimi” ile “arı sütü ve ana arı yetiştiriciliği” de projeler içerisinde yer alacak. Proje konuları içerisinde hayvancılık yine önemli bir yer tutacak. Toplam projelerin yüzde 75’ine tekabül eden 12 bin 605 proje, hayvancılık projelerinden oluşuyor. Büyükbaş (sığır ve manda) ve küçükbaş (koyun ve keçi) yetiştiriciliği için verilecek hayvanlar, geçen yıllarda olduğu gibi genç çiftçilere yine TİGEM tarafından temin ve teslim edilecek. Genç çiftçilerin bazı projelerde temin sorunu yaşamaması için çalışmalarımızı, TİGEM’in yanı sıra Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile koordineli bir şekilde yürüteceğiz.''

''Bu yıl da 16 bin 733 genç çiftçimize 503 milyon TL hibe vereceğiz''

Türkiye'nin kalkınmasının, kırsalı kalkındırmadan geçtiğine inandıklarını belirten Fakıbaba, ''2016 ve 2017 yıllarında yaklaşık 31 bin genç çiftçimize çeşitli projeleri karşılığı olarak 933 milyon TL’lik hibe vermiştik. Bu yıl da 16 bin 733 genç çiftçimize 503 milyon TL hibe vereceğiz. Bu hibeler, kırsal kalkınma kapsamındaki desteklerimizin sadece bir parçası. Bu destekteki amacımız, hem tarımsal nüfusu gençleştirmek hem de kırsal kalkınmanın gençlerle beraber daha dinamik ve kalıcı bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Çünkü ülkemizin kalkınmasının, kırsalı kalkındırmadan geçtiğine inanıyoruz. Verilecek bu desteğimiz, genç çiftçilerimize ve ülkemiz tarımına şimdiden hayırlı olsun'' açıklamalarında bulundu.