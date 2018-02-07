Gıdaların uygun şartlarda saklanması mide kanseri riskini azaltıyor

Medical Park Elazığ Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı, Doç. Dr. Ramazan Yıldız mide kanseri hakkında bilgi verdi.

Mide kanserinde erken tanının önemli olduğunu belirten Tıbbi Onkoloji Uzmanı, Doç. Dr. Ramazan Yıldız, “Hastalarımız şikayetleri olduğu zaman en erken şekilde doktorla iletişime geçmelidir. Kanser sürecini erken anlamak çok önemlidir. Öncelikle hücreler normal büyürler ama belli bir noktadan sonra normal bir hücre büyümesi belli bir kitle oluşturur. Sonraki süreçlerde mide kanserinin oluşmasını sağlar” dedi.

Mide kanserinin sıklığının yaşla orantılı olduğunu aktaran Yıldız, “Sigaranın da mide kanserinde etkisi var. Gıdaların uygun şartlarda saklanması mide kanserinin azalmasında önemli bir faktördür. Geçmişte buzdolabının olmadığı dönemlerde mide kanseri daha sıktı. Şuanda gıdaları daha uygun şartlarda saklayabiliyoruz. Gıdaların fazla salamura edilmesi, kızartma şartlarının uygun şartlarda yapılmaması ve meyve ile sebze beslenmesinin az olması mide kanserinin en sık olma sebepleri arasında yer alır” ifadelerini kullandı.

Mide kanseri hastalarında midede ekşime, yanma gibi şikayetler olduğunu dile getiren Yıldız, “Hastaya verilen tedavilerle midedeki ekşime, yanma şikayetleri geçmiyorsa endoskopi yapmakta fayda var. Yapılan endoskopi ile tanı konulduktan sonra hastalığın evrendirilmesi yapılır. Evrendirilme yapıldıktan sonra hastada uzak yayılımı yoksa erken dönemlerde ameliyat en önemli seçenektir. Eğer hastalık ileri evredeyse ve cerrahi yapılamıyorsa kemoterapi yapılır” şeklinde konuştu.

Yunus Özhanlı

