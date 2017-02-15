Uluslararası alanda büyük şirketlere kredi danışmanlık hizmeti sağlayan GIFA Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren GIFA Forex, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda Türk Lirası’na sahip çıkın çağrısını dikkate alarak kar paylarını Türk Lirası ile ödeme kararı aldığını açıkladı. Açıklamada, bu kararın müşterilerini de memnun ettiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, 2017 yılının bir buçuk aylık süre zarfında yoğun talep yaşandığı bildirildi. Yatırımcılarına aylık yüzde 5’lik sabit kar payı veren GIFA Forex’in, 2017 hedefini yılın ilk çeyreğinde tamamlamayı planlandığı söylendi. Müşterilerine garanti güvencesi tanıyan GIFA Forex’in kar paylarını her ay düzenli olarak müşteri hesaplarına Türk lirası olarak aktarması yatırımcılarını da memnun ettiğini belirtildi. Türkiye ekonomisindeki sıkıntılı günler nedeniyle kar paylarını Türk Lirası olarak ödeme kararı alan şirkete müşterilerden de destek almaya başladığı vurgulandı.

“Türkiye ekonomisine katkı koymak borcumuz”

Konu ile ilgili açıklama yapan GIFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa, Forex piyasasında bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Kısa, “Türkiye hep anavatan KKTC’ye yardım yapıyor. Bu sefer de bizler yavru vatan olarak Türkiye ekonomisine katkı koymak istiyoruz. GIFA Holding bünyesinde bulunan GIFA Forex, yatırımcılarının kar paylarını hesaplarına her ay Türk Lirası olarak yatırma kararı aldı. Böylelikle Tük Lirası’na bir nebze olsun katkı koyabilirsek KKTC olarak büyük sevinç yaşayacağız” dedi.

“Bizim için önemli bir adım”

Kar paylarını TL olarak yatırmalarının müşterilerini de memnun ettiğini dile getiren Kısa, Kıbrıs’ta ve dünyanın diğer ülkelerinde de duyarlı vatandaşların olduğuna işaret etti. Kısa, “Bu durum Forex piyasasına da önemli katkı sağlayacak. Diğer Forex şirketlere örnek olması açısından bizim için oldukça önemli bir adım” şeklinde konuştu.