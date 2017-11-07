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GİFA INC Başkanı Kısa: '2018 hedeflerimiz çok büyük'

Geçtiğimiz günlerde ABD Borsasına giren GİFA INC’nin Başkanı Yusuf Kısa, 2018 hedeflerinin çok büyük olduğunu söyledi.

GİFA INC Başkanı Kısa: 2018 hedeflerimiz çok büyük

07 Kasım 2017 11:25

Hamitköy yakınlarındaki 4 katlı binayı borsa binasına dönüştüren GİFA, burada 300 personel istihdam edecek. Personel alımına yönelik müracaatların GİFA Holding bünyesinde kabulüne geçtiğimiz günlerde başlanırken, başvuruların Aralık ayı içinde tamamlanmasını ardından gerçekleşecek sınavlar sonucu GİFA INC’de görev yapacak personel belirlenecek.

GİFA INC’yle ilgili süreci büyük bir heyecan ve kararlılık içinde yöneten GİFA INC Başkanı Yusuf Kısa, ABD Borsasında Turkcell'den sonra yer alan 2’nci Türk firma olduklarını hatırlatarak, “Buralarda bulunmak borsada iş yapmak gerçekten profesyonellik gerektiren bir uğraş, ben ve ekip arkadaşlarımız bu proje üzerinde yıllardır yaptığımız ciddi çalışmanın ödülünü bugünlerde aldık ancak bu saatten sonra işimizin daha zor olduğunun bilincindeyiz ve doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

2018 yılının GİFA için çok önemli olduğuna dikkat çeken Kısa, 2018’de borsa içinde birçok aktiviteye imza atacaklarını vurguladı. GİFA INC’nin açılmasıyla ilk etapta 300 insan ve ailelerine iş ve aş imkanı sağlanacağını ve bu sayının yıl içinde 1000, 1500 insana kadar ulaşacağına da vurgu yapan Yusuf Kısa, “Bizim tek bir hedefimiz var oda biz kazandıkça ülkemiz ve insanımız da kazanacak. Bu hedeften bizi hiç kimsenin alıkoymasına ise gücü yetmeyecek” diye konuştu. 

Etiketler: GİFA, Yusuf Kısa

 

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