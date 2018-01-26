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Giray Bulak: 'Galibiyeti Glumac'a hediye ediyoruz'

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Balıkesirspor Baltok sahasında karşılaştığı BB. Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Giray Bulak: Galibiyeti Glumaca hediye ediyoruz

26 Ocak 2018 21:16

Bulak, "Galibiyetimizi Tomi'ye armağan ediyorum. İyi tempo yaptık. İki maçı 2-0 kazanmamız ve gol yememiz bizim için sevindirici. Rakibe pozisyon vermedik. Savunma ağırlıklı antrenmanları yapmamız geliştirme çalışmaları bize katkı sağlayacak. Oyuncuların arzu isteği iyi. Savunmada bazı oyuncuların daha dikkatli olmaları bize son derece katkı sağladı. Oyuncuların özellikle gösterdikleri arzu ve istekli oynamaları inşallah önümüzdeki haftalara yansıyacak. Daha hırslı ve daha iyi mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hüseyin Tokmak - Hasan Otağ Fırıncıoğulları
 

 

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