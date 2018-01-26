Giray Bulak: 'Galibiyeti Glumac'a hediye ediyoruz'

Bulak, "Galibiyetimizi Tomi'ye armağan ediyorum. İyi tempo yaptık. İki maçı 2-0 kazanmamız ve gol yememiz bizim için sevindirici. Rakibe pozisyon vermedik. Savunma ağırlıklı antrenmanları yapmamız geliştirme çalışmaları bize katkı sağlayacak. Oyuncuların arzu isteği iyi. Savunmada bazı oyuncuların daha dikkatli olmaları bize son derece katkı sağladı. Oyuncuların özellikle gösterdikleri arzu ve istekli oynamaları inşallah önümüzdeki haftalara yansıyacak. Daha hırslı ve daha iyi mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Hüseyin Tokmak - Hasan Otağ Fırıncıoğulları

