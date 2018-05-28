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Giresun Güce'de teröristlerle sıcak çatışma

Giresun'un Güce ilçesinde bugün akşam saatlerinde bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında sıcak çatışma çıktı.

Giresun Gücede teröristlerle sıcak çatışma

28 Mayıs 2018 02:15

Alınan bilgiye göre, ilçenin Giyimli mahallesine bağlı Şaban Kalesi mevkiinde JÖAK Timleri ile bir grup terörist arasında sıcak çatışma çıktı. Yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından terörist grup havanın kararması ile bölgeden uzaklaşmaya çalışırken timler terörist grubu takibe aldı. Çatışmanın ilçe merkezine 3-4 km mesafede meydana geldiği öğrenilirken, bölgede operasyonların sürdüğü ve terörist grubu takip için bölgeye takviye ekip sevk edildiği kaydedildi. 

Öte yandan Güce İlçe Jandarma Karakolu'na teröristlerce 26 Eylül 2015 tarihinde taciz ateşi açılmış ve açılan ateş sonucu seken kurşunlardan karakola 100 metre uzaklıktaki bir okulun bahçesinde yapılan düğüne katılan 4 vatandaş hafif şekilde yaralanmıştı. Teröristlerin yine ilçe merkezine yönelik bir saldırı hazırlığında oldukları ancak bölgede bir süredir görev yapan JÖAK Timleri'nin buna fırsat vermediği bildirildi.  

 

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