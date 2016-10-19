Edinilen bilgilere göre, Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Giresun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 14 kişiden 10’u bulundukları adreslerde gözaltına alındı. Giresun merkezli olarak başlayan operasyonda İstanbul, Çorum, Bursa, Antalya ve Elazığ’da FETÖ'ye bağlı dershane ve okullarda görevli öğretmenlerin olduğu öğrenildi.

Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 4 kişinin yakalanması için emniyet çalışma başlattı.

Resul Yanbul

