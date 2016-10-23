Diğer
Kategoriler

Giresun mutfağı görücüye çıktı

TÜİK verilerine göre Türkiye’de en uzun yaşayan il olduğu tespit edilen Giresunlular’ın beslendiği vejetaryen mutfağı Yenikapı’daki tanıtım günlerinde beğeniye sunuldu.

Giresun mutfağı görücüye çıktı

23 Ekim 2016 17:40
Giresun mutfağı görücüye çıktı - Tıkla İzle

Türkiye’de vejetaryen mutfağıyla tanınan Giresun yöresel yemekleri, kilo almaktan kaçınanların ilgi odağı oldu. Giresun’da yetiştirilen lahana, pezik, galdirik gibi bitkilerden yapılan yemeklerin yanı sıra fasulye turşusu, kiraz ve karayemiş kavurmaları en beğenilenler arasında yer aldı.

Giresun yemeklerini tanıtan ve isteyenlere ikram eden Saime Öncü, Giresun mutfağını uzun yaşamın sırrı olarak değerlendirdi.

Öncü, "Giresun tamamen organik ve sağlıklı beslenen bir il. Bunun için de uzun yaşadığı zaten tespit edildi. Biz de burada bu uzun yaşamın sırrı olan Giresun yemeklerini tanıtıyoruz. Tamamen yöre halkının kendi yetiştirdiği ya da doğada kendiliğinden yetişen bitkilerden yapılan yemek çeşitlerimiz bulunmaktadır. Sofralarımızın baş tacı lahanadır. Lahananın bir çok çeşit yemeği yapılır. Bunlardan en çok beğenilen lahana çorbası, dolması ve diblesidir. Yine pazı olarak bilinen pezik yemeği vardır. Doğada yetişen galdirik dediğimiz bitkinin kavurması yapılır. Kiraz ve karayemiş ile fasulye turşuları ve kavurmaları da mutfağımızın vazgeçilmezleri arasındadır. Ayrıca mısır ekmeğini de unutmamak gerekir." dedi. 

Etiketler: Giresun, mutfak


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!