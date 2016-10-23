Türkiye’de vejetaryen mutfağıyla tanınan Giresun yöresel yemekleri, kilo almaktan kaçınanların ilgi odağı oldu. Giresun’da yetiştirilen lahana, pezik, galdirik gibi bitkilerden yapılan yemeklerin yanı sıra fasulye turşusu, kiraz ve karayemiş kavurmaları en beğenilenler arasında yer aldı.

Giresun yemeklerini tanıtan ve isteyenlere ikram eden Saime Öncü, Giresun mutfağını uzun yaşamın sırrı olarak değerlendirdi.

Öncü, "Giresun tamamen organik ve sağlıklı beslenen bir il. Bunun için de uzun yaşadığı zaten tespit edildi. Biz de burada bu uzun yaşamın sırrı olan Giresun yemeklerini tanıtıyoruz. Tamamen yöre halkının kendi yetiştirdiği ya da doğada kendiliğinden yetişen bitkilerden yapılan yemek çeşitlerimiz bulunmaktadır. Sofralarımızın baş tacı lahanadır. Lahananın bir çok çeşit yemeği yapılır. Bunlardan en çok beğenilen lahana çorbası, dolması ve diblesidir. Yine pazı olarak bilinen pezik yemeği vardır. Doğada yetişen galdirik dediğimiz bitkinin kavurması yapılır. Kiraz ve karayemiş ile fasulye turşuları ve kavurmaları da mutfağımızın vazgeçilmezleri arasındadır. Ayrıca mısır ekmeğini de unutmamak gerekir." dedi.