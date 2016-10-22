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Giresun’a yeni bir kapı

Giresun Federasyonu tarafından bu yıl 10’uncusu Yenikapı’da düzenlenen Giresun Günleri, protokol üyelerini ağırladı.

Giresuna yeni bir kapı

22 Ekim 2016 17:16
Giresun’a yeni bir kapı - Tıkla İzle

Düzenlenen Giresun Günleri’nin ilk misafiri İstanbul Valisi Vasip Şahin olurken, etkinliğe Giresun Valisi Hasan Karahan, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu ve Giresun İl Genel Meclisi Başkanı Mürşit Gürel ile Meclis üyeleri katıldı. 

Giresun Günleri’ni ziyaret eden İstanbul Valisi Vasip Şahin’e günün anısına “Fındık başımızın tacıdır” maketi hediye eden Giresun Valisi Hasan Karahan yaptığı açıklamada, “Giresun’dan gelenlerle, İstanbul’da yaşayan Giresunlular kaynaşma imkanı buluyor. Bürokratlar, siyasetçiler, işadamları, sivil toplum kuruluşları bir araya gelme imkanı bularak Giresun için ne yapılabileceği konuşuluyor. Amacına da ulaşıyor. Böyle bir etkinlikte yine bir aradayız. Gelen misafirlerimiz de oluyor. Onları da burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Giresun Günleri hizmete dönüşmeli”

Bu tür etkinliklerin Giresun’a hizmet olarak yansıması gerektiğini ifade eden Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ise, “Biz sadece bu tür etkinlikleri bir kaynaşma, eğlence veya ticari faaliyet olarak görmemeliyiz. Aynı zamanda hizmet olarak da Giresun’a bir dönüşü olmalı. Bu manada şuan ihtiyaç duyulan Giresun’un yurt sorunu çözülmelidir. Bu doğrultuda da çalışmalar yapılmalı, çaba harcanmalıdır” diye konuştu.

“Yenikapı, yeni bir kapı olacak”

Yenikapı Giresun Günleri’ni, Giresun’a açılan yeni bir kapı olarak değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da, “İstanbul’da Giresun’un iki kat fazla nüfusu İstanbul’da yaşamını sürdürmektedir. Bu insanlar göç ederken beraberinde kültürlerini de götürmektedir. Biz de İstanbul’da bu kültürü yaşatmaktayız. Yeni nesillere Giresun’a gitmeden Giresun’u buraya getirip tanıtıyoruz. Bundan önce Giresun Günleri Feshane’de yapılırken, bu etkinlik Yenikapı’ya taşınmıştır ve Yenikapı’yı Giresun’a açılan yeni bir kapı olarak görüyoruz” dedi.

CHP Giresun Milletvekili Bülent Beştaşoğlu ise Giresun Günleri’ni memleket ile gurbetin birleşmesinin, kaynaşmasının bir güzel örneği olarak değerlendirdi. 


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