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Giresunlular, Yenikapı’da 'Kuşdili' ile haberleşti

Giresun Federasyonu tarafından Yenikapı’da düzenlenen Giresun Günleri’nde en çok ilgi görenlerden biri de kuşdili (ıslık) ile haberleşme oldu.

Giresunlular, Yenikapıda Kuşdili ile haberleşti

22 Ekim 2016 17:15

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköylülerin yüzyıllardır haberleşme aracı olarak kullandığı kuşdili Yenikapı’da yankılandı. Kuşköylülerin tanıtım amacıyla yaptığı haberleşme ziyaretçilerin büyük ilgisini gördü.
Coğrafyanın dağlık olması nedeniyle geçmiş yıllarda haberleşme aracı olan kuşdilinin günümüzde de yaygın olarak kullanıldığını belirten Kuşköyü Dernek Başkanı Rıfat Köçek, “Günümüzde cep telefonları olsa da hala yöre halkımız bu dili yaşatıyor. Burası gibi çok kalabalık alanlarda dahi yöre halkımız birbirini ıslıkla haberleşerek bulmaktadır. Cep telefonunun şarjı bitebilir, çekmeyebilir ama kilometrelerce mesafedeki kişilerle kuşdili ile haberleşme imkanı olabilir” dedi.

Kuşdili konuşanlardan biri olan Ali Kaplan ise, “Kuşdili ile her şekilde haberleşebilirsiniz ancak sadece sevdalık yapamazsınız. Çünkü haberleşirken köyde herkes duyar” diye konuştu. 


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