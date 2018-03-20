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Giresunspor’da büyük düşüş

Spor Toto 1. Lig’de ilk yarıyı 3. sırada tamamlayan Akın Çorap Giresunspor, ikinci yarıda ise düşme potasına yakınlaştı. İlk yarıyı 30 puanla kapatan Çotanaklar, ikinci yarıda yalnızca 7 puan alabildi ve bitime 6 maç kala 11. sıraya demirledi.

Giresunsporda büyük düşüş

20 Mart 2018 12:12

2017-2018’e şampiyonluk parolasıyla başlayan Akın Çorap Giresunspor, sezonun ikinci yarısında aldığı sonuçlarla önce ilk ikiden, sonrasında ise Play-Off hattından uzaklaşarak taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Spor Toto 1. Lig’de 2017-2018 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Akın Çorap Giresunspor, ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla bu hedefinden hızla uzaklaştı. Yeşil Beyazlılar, ilk devre oynadığı 17 maçta, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 30 puan topladı. Çotanaklar, topladığı 30 puanla devreye 4. sırada girdi. Ligin ikinci yarısında ise Giresunspor bu başarısını sürdüremedi. Metin Diyadin ile yollarını ayıran Çotanaklar’da, 16 günlük Yılmaz Vural macerası ise alınan kötü sonuçların ardından erken sonlandı. Vural’ın gönderilmesinin ardından takımın başına 23 günlük aradan sonra yeniden Metin Diyadin getirildi.

Diyadin, ikinci kez geldiği takımın başında çıktığı 4 maçta 2 galibiyet 2 de mağlubiyet aldı. Yeşil-Beyazlılar, ligin ikinci yarısında 2018 yılında oynadığı 11 lig maçında, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak sadece 7 puan toplayabildi. Ligde 37 puanla 11. sırada bulunan Akın Çorap Giresunspor, üst üste yaşadığı bu puan kayıplarının ardında ilk 6 yarışından hızla uzaklaştı ve 11. sıraya geriledi.

Resul Yanbul

 

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